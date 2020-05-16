16 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн осудил намерение Израиля в связи с намерением последнего «аннексировать палестинские территории». При этом он ввел в уравнение «фактор Крыма», сказав, что ЕС уже сталкивался с такой ситуацией, когда в 2014 году Москва «аннексировала» полуостров Крым, и он сознательно проводит эту параллель. Против «сравнений» Израиля и России выступил глава МИД Германии Хайко Маас. Но его слова ничем не подтверждаются и выглядят слабыми.

Станислав Стремидловский, , 09:36 — REGNUM



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Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза (за исключением представителей Венгрии и Австрии) провели видеоконференцию под председательством верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля. Судя по официальному релизу Европейской службы внешних действий (EAS), возглавляемой Боррелем, на нем обсуждались вопросы урегулирования израильско-палестинского конфликта, «Южное соседство», ситуация на Ближнем Востоке в целом в свете пандемии коронавируса, обстановка в Восточном Средиземноморье. Однако по итогам видеоконференции министры смогли согласовать коммюнике только по последнему вопросу, осудив в нем решение Турции направить буровое судно в исключительную экономическую зону Кипра.

А вот обсуждение израильско-палестинского конфликта оказалось в чем-то скандальным, хотя Боррель дипломатично заявил, что «у нас была очень хорошая и важная дискуссия», а «урегулирование израильско-палестинского конфликта остается приоритетной задачей и отвечает стратегическим интересам ЕС». В воскресенье, 17 мая, в Израиле будет приведено к присяге новое правительство, которое смогли таки вымучить лидеры двух противостоящих ранее друг другу сил, Биньямин Нетаньяху и Бенни Ганц. «Гроза надвигается, но нет уверенности, что она разразится, — пишет Le Monde. — Этот шторм именуется «аннексией» и указывает на возможное расширение суверенитета Израиля на часть Западного берега реки Иордан». Речь идет о намерении Нетаньяху «аннексировать» часть палестинских территорий. Считается, что Израиль завоевал Западный берег во время Шестидневной войны в 1967 году и с тех пор работаем там над созданием еврейских поселений, с чем не согласны палестинцы, на стороне которых «международное сообщество», включая ЕС. Сам же Израиль не видит никаких нарушений закона и не считает свои действия «оккупацией», указывая, что это его исторические земли, Иудея и Самария, о чем есть упоминания в Библии. Также израильтяне говорят, что Западный берег не принадлежал ни одному государству до 1967 года и является лишь «спорной территорией».

Европейский союз выступает за план создания двух государств, поэтому для него неприемлема «аннексия» Западного берега, который должен находиться в составе будущего (если оно появится наконец) Палестинского государства. На стороне Израиля — администрация президента США Дональда Трампа и его, как замечает немецкий журнал Stern, «противоречивый ближневосточный план». При этом нет консенсуса в самом Евросоюзе в отношении того, что же делать с израильтянами, когда они пойдут вперед. Хотя страны-члены ЕС, пишет баварская газета Süddeutsche Zeitung, единодушны в своей оценке, что «аннексия будет противоречить международному праву», вопрос «как реагировать, остается спорным». По данным издания, восемь или девять государств «безуспешно просили EAS подготовить «отчет с вариантами», какие меры будут возможны. Франция хочет жестко угрожать Израилю санкциями. Швеция, Ирландия и Бельгия тоже считают, что это лучший способ помешать Нетаньяху осуществить свой план». Но хватает и тех, кто против. Оптимистично, похоже, настроены сами израильтяне. Накануне МИД Израиля обратился к «дружественным странам ЕС» с просьбой блокировать инициативы каких-либо антиизраильских санкций или деклараций. Как сообщал 13-й канал ИТВ, обращение было направлено послам Германии, Греции, Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Словении, Австрии, Италии и Эстонии.

Судя по итогам видеоконференции министров, Брюссель решил пока взять паузу. Однако сторонники введения санкций против Израиля нашли сильный довод в пользу своей линии. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, выступающий за жесткий курс, накануне заседания в интервью немецкому агентству dpa ввел в уравнение «фактор Крыма». По его словам, «когда аннексирует территорию, которая тебе не принадлежит, это грубое нарушение норм международного права». Европейский союз уже сталкивался с такой ситуацией, когда в 2014 году Россия «аннексировала» полуостров Крым, и министр «сознательно» проводит эту параллель. «Мы должны превентивно обозначить свою позицию и оказать давление», — подчеркнул Ассельборн. Агентство dpa в свою очередь указывает, что после «аннексии» Крыма ЕС ввел против России жесткие санкции, поэтому и Израиль должен опасаться «штрафных мер», если Брюссель признает «возможную аннексию палестинских территорий нарушением норм международного права». Но своим заявлением глава МИД Люксембурга поставил в неудобное положение своего немецкого коллегу Хайко Мааса, который выступает против санкций в отношении Израиля.

Маас тоже считает, что планы Израиля «аннексировать оккупированные палестинские территории противоречат международному праву», отмечает люксембургская газета Tageblatt, но «не хочет сравнений с российской аннексией Крыма». Для главы МИД Германии «важно, чтобы Европейский союз говорил одним голосом». Между тем, констатирует издание, «именно Германия ввела жесткие санкции против России после аннексии Крыма» и «не все в ЕС были согласны с этим шагом. Сравнение с Крымом теперь поставило Евросоюз перед проблемой доверия — если он вводит санкции против России, как он сможет выдать Израилю «белый билет?» Об этом же говорят и в Великобритании, практически уже вышедшей из Европейского союза. В колонке для сайта LabourList теневой министр по Ближнему Востоку и Северной Африки лейборист Уэйн Дэвид пишет: «Если аннексия Россией Крыма в 2014 году была незаконной, то же самое можно сказать и об односторонней аннексии значительной части Западного берега». И что может этой логике противопоставить Берлин, когда, как замечает один из европейский порталов, «Ассельборн прав, указывая на крымский прецедент — ЕС потеряет доверие к себе, если, действуя против России, оставит в покое Израиль»?

В этой неординарной ситуации Брюссель, конечно, может пойти на неординарный шаг, предоставив странам-членам ЕС право самим решать, что им делать с израильтянами. Однако сказав «а» в отношении Израиля, придется тогда сказать и «б» в отношении России.