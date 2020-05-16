Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Госдеп США считает, что линия противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике оказалась под угрозой России. Об этом заявил первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи на брифинге.

По его словам, Китай и Россия продолжают бросать вызов интересам США и их союзникам на Западе. Мерфи считает, что наращивание военного присутствия России в Арктике якобы ставит под угрозу «Фареро-Исландский рубеж» — линию обороны между Великобританией, Исландией и Гренландией.

Заместитель помощника госсекретаря добавил, что развертывание зенитной ракеты С-400 на Кольском полуострове выходит за рамки территориальной обороны.

Напомним, 20 января посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что активность членов НАТО, не относящихся к региону, ведет к напряжению и дестабилизации ситуации.

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