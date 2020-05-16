Киев, 16 мая 2020, 09:11 — REGNUM Ошибочная кадровая политика является одним из недостатков президента Украины Владимира Зеленского, заявил 16 мая политолог Владимир Фесенко в эфире радио «Новое время».
По его словам, большая часть команды экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука не прошла экзамен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя запрет российских социальных сетей на Украине, заявил, что Зеленский начал раздражать свой собственный электорат и что пребывание на посту президента до конца первого срока уже является для него задачей.
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