Киев, , 09:11 — REGNUM Ошибочная кадровая политика является одним из недостатков президента Украины Владимира Зеленского, заявил 16 мая политолог Владимир Фесенко в эфире радио «Новое время».

«Кадровая политика и ошибки в кадровой политике — одно из главных слабых мест у Зеленского. Команда набиралась в спешке. В первую очередь это касалось нынешней депутатской фракции «Слуга народа», но и правительства также», — рассказал эксперт.

По его словам, большая часть команды экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука не прошла экзамен.

«Поскольку у Зеленского нет опыта, в кадровой политике мы видим эти «метания». И не только в кадрах, но и в политике как таковой», — добавил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя запрет российских социальных сетей на Украине, заявил, что Зеленский начал раздражать свой собственный электорат и что пребывание на посту президента до конца первого срока уже является для него задачей.

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