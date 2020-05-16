Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в котором сообщает, что он намеревается освободить от занимаемой должности генерального инспектора Государственного департамента Стивена Линика. Об этом 16 мая сообщает газета Politico.

«Президент Трамп уведомил Конгресс о намерении уволить работавшего в министерстве юстиции Линика, которого назначил на должность в 2013 году президент Барак Обама», — говорится в публикации издания.

Также уточняется, что, по данным газеты, Трамп заявил в письме, что Линник утратил полное доверии и потому американский лидер обещает представить своего, пользующегося его доверием и имеющего остаточную квалификацию, кандидата Сенату страны.

Кроме этого, указывается, что временно исполнять обязанности генинспектора госдепа, будет бывший сотрудник дипломатической службы Стивен Акард.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество летальных исходов от COVID-19 на территории США перевалило за цифру в 87 тысяч случаев.