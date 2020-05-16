Амман, , 09:01 — REGNUM Король Иордании Абдалла II предостерег Израиль от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом 16 мая сообщает Der Spiegel.

По мнению монарха, если Израиль примет решение оккупировать указанные территории, то это неизбежно приведет к конфликту с Иорданией.

«Если Израиль аннексирует территории Западного берега, то это приведет к массовому конфликту с Иорданией», — подчеркнул в интервью изданию Абдалла II.

Напомним, правительство Израиля запланировало аннексию указанных территорий к 1 июля 2020 года. Решение было согласовано между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Бени Ганцем.