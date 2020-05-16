Сеул, , 08:59 — REGNUM Лидеры Южной Кореи и Бельгии 15 мая провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, Мун Чжэ Ин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от COVID-19 и увеличением числа заражённых, а также благодарность за помощь в возвращении граждан Южной Кореи из Мали.

В свою очередь, король Бельгии Филипп высоко оценил усилия и меры южнокорейского правительства в борьбе с пандемией, назвав их «историей успеха». Он также поблагодарил правительство Южной Кореи за предоставление ветеранам Корейской войны (1950−1953 гг.) защитных масок.

Напомним, что в начале мая Комитет по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию со дня начала Корейской войны, сообщил, что передаст ветеранам из 22 стран, принимавших участие в войне в составе войск ООН, один миллион защитных масок.

Известно, что в США было направлено 500 тыс. масок, а в Бельгию — 20 тыс. масок.

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