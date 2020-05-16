Киев, 16 мая 2020, 08:57 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александра Дубинского не пустили в студию программы «Свобода слова с Савиком Шустером», сославшись на карантинные ограничения. Об этом сообщил сам парламентарий 15 мая на своём telegram-канале.
Дубинский отметил, что его изначально пригласили на программу обсуждать скандал в украинской энергетике. Парламентарий хотел рассказать, как бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий угольными электростанциями и объектами так называемой «зелёной энергетики», лоббирует снижение мощности государственных атомных станций.
Отметим, что Ахметову принадлежит и телеканал «Украина 24», в студии которого проходило политическое шоу.
Позже Дубинский записал ролик с проходной телеканала, куда его отказались впускать.
Дубинский рассказал, что тарифы на «зелёную» электроэнергию на Украине примерно в восемь раз выше, чем в США и примерно в два раза выше, чем в Германии. Гражданам Украины электроэнергия, произведённая АЭС, обходится примерно в восемь раз дешевле «зелёной».
Позже представители телеканала «Украина 24» заявили, что Дубинского не пустили в студию якобы из-за соблюдения карантинных ограничений.
Парламентарий отреагировал на заявление, напомнив, что в студии в данный момент пустуют зрительские трибуны
На скандал вокруг Дубинского отреагировали многие политики и общественные деятели Украины. Они считают этот инцидент — ударом по репутации телеведущего Савика Шустера, а его самого обвиняют в предвзятости и лжи.
Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус рассказал, что украинские АЭС работают уже менее чем на половину своей мощности, а цена на электроэнергию на Украине выросла на 15%.
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