Киев, , 08:57 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александра Дубинского не пустили в студию программы «Свобода слова с Савиком Шустером», сославшись на карантинные ограничения. Об этом сообщил сам парламентарий 15 мая на своём telegram-канале.

Дубинский отметил, что его изначально пригласили на программу обсуждать скандал в украинской энергетике. Парламентарий хотел рассказать, как бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий угольными электростанциями и объектами так называемой «зелёной энергетики», лоббирует снижение мощности государственных атомных станций.

«В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС (атомных электростанций — ИА REGNUM) и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире», — написал парламентарий.

Отметим, что Ахметову принадлежит и телеканал «Украина 24», в студии которого проходило политическое шоу.

Позже Дубинский записал ролик с проходной телеканала, куда его отказались впускать.

«Им хотелось… чтобы мы не могли поговорить нормально про стоимость электроэнергии, про зелёный тариф, про то как с участием Буславец (и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец — ИА REGNUM) на два ГВт снизилась мощность атомных станций, как при этом три ГВт альтернативной энергетики продолжают выкупаться нами с вами и каким образом мы платим самый высокий тариф в мире», — сообщил он.

Дубинский рассказал, что тарифы на «зелёную» электроэнергию на Украине примерно в восемь раз выше, чем в США и примерно в два раза выше, чем в Германии. Гражданам Украины электроэнергия, произведённая АЭС, обходится примерно в восемь раз дешевле «зелёной».

"И.о. министра энергетики Буславец опускает мощности атомных электростанций, чтобы больше потребление шло за счёт «зелёного тарифа», — сообщил депутат.

Позже представители телеканала «Украина 24» заявили, что Дубинского не пустили в студию якобы из-за соблюдения карантинных ограничений.

«У нас до сих пор остается безопасное расстояние между стульями. Поэтому мы преждевременно приглашали его именно на включение по Skype. Почему-то Александр не захотел приобщиться к нашему эфиру», — сказано в заявлении канала.

Парламентарий отреагировал на заявление, напомнив, что в студии в данный момент пустуют зрительские трибуны

«Они забыли один важный момент: полностью пустые трибуны для зрителей в студии. Там очень много места и пространства, и если меня прямо так сильно боялись, то я вполне мог бы находится там, и оттуда вести участие в дискуссии».

На скандал вокруг Дубинского отреагировали многие политики и общественные деятели Украины. Они считают этот инцидент — ударом по репутации телеведущего Савика Шустера, а его самого обвиняют в предвзятости и лжи.

«Свобода Слова» — это не просто дно. Это самое консолидированное, всестороннее, всеобъемлющее в стране дно», — написал в своём telegram-канале однопартиец Дубинского Максим Бужанский.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус рассказал, что украинские АЭС работают уже менее чем на половину своей мощности, а цена на электроэнергию на Украине выросла на 15%.

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