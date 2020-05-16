Белград, , 08:49 — REGNUM На сербский аэродром «Батайница» из пункта временной дислокации в Белграде выдвинулась первая колонна с военнослужащими и спецтехникой сводного отряда Минобороны России, оказавшего помощь Сербии в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На аэродроме личный состав и техника отряда будут погружены в военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России для возвращения домой.

Всего на 16 мая запланированы три самолёторейса, которые должны доставить в Россию более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что российские военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусом в Сербии, Италии, Боснии и Герцеговине.

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