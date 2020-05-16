Владивосток, , 08:30 — REGNUM Ракетный катер Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл в Японском море учения с выполнением практической артиллерийской стрельбы. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе учений экипаж ракетного катера «Р-18» отрабатывал ведение морского боя с надводным кораблём условного противника в условиях воздействия его авиации. Получив допуск к практическим стрельбам на полигоне боевой подготовки, «Р-18» провёл учения по отражению воздушной атаки, в ходе которой расстрелял из артиллерийской системы сбрасываемые парашютные мишени.

На втором этапе тренировки экипаж катера выполнил успешную артиллерийскую стрельбу по макету морской плавающей мины, которая была якобы обнаружена в «районе интенсивного судоходства».

Завершающим действием учений было выполнение экипажем алгоритма действий при нанесении ракетного удара по обнаруженному отряду боевых кораблей условного противника. Тренировка проводилась без выполнения фактического пуска ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетные катера Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе тактических учений соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России провели встречный морской бой.

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