Варшава, , 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куриянов, сообщает агентство Reuters.

По его словам, российский газ все же будет проходить через территорию Польши в другие страны ЕС. Более подробно о поставках он не сообщил.

Такое решение польская сторона объясняет необходимостью ограничения своей энергетической зависимости от России. Согласно соглашению, Польша получала до 10 млрд куб. метров газа в год.

Напомним, соглашение на транзит российского газа через территорию Польши заканчивается 17 мая. Тем не менее, «Газпром» сможет забронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной сети.

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