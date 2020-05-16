Киев, , 08:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый список российских компаний и госучреждений в отношении которых его страна вводит ограничительные санкции. Соответствующий документ 16 мая опубликован на официальной странице украинского президента.

В список вошли такие учреждения культуры и образования как Московский государственный университет, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Государственный музей «Эрмитаж», Русское географическое общество, Институт востоковедения Российской академии наук и ещё ряд подразделений РАН.

Кроме того, украинские санкции распространяются на ряд такого же рода учреждений на территории республики Крым.

Также известно, что санкции вводятся на трехлетний срок и включают в себя такие меры как прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, приостановка культурных обменов, научного сотрудничества и другие.

Помимо этого, в документе попали под ограничения ряд российских сайтов и телеканалов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киев внёс в обновлённый список персональных санкций фамилии ещё 377 человек.