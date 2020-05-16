Амстердам, , 08:03 — REGNUM 15 мая во время инаугурации новой Коллегии депутатов провинции Северный Брабант в областном центре Ден Босх произошла протестная манифестация. Представители ряда культурных и природоохранных организаций выразили своё несогласие с формированием новой Коллегии, в которой представлены партии Христианско-демократический призыв, Народная партия за свободу и демократию, провинциальная партия Местный Брабант и Форум за Демократию.

Особое неудовольствие манифестантов вызвал тот факт, что в новой Коллегии нет отдельного депутата, отвечающего за вопросы культуры. Кроме того, они считают, что Коллегия уделяет слишком мало внимания вопросам природы и окружающей среды.

Северный Брабант — первая провинция, в которой представители Форума за Демократию (партии известного политика Тьерри Боде) вошли в состав Коллегии депутатов, что вызвало большой резонанс в стране.