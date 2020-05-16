Кигали, , 07:51 — REGNUM Власти Уганды намерены освободить 170 руандцев для нормализации отношений с Руандой, заявил глава руандского МИД Винсент Бирута на пресс-конференции.

По его словам, этот шаг угандских властей свидетельствует о прогрессе после заключения меморандума о взаимопонимании между странами. Бирута отметил, что это поможет странам наладить отношения.

Дипломат добавил, что в связи с пандемией коронавируса нового типа ряд переговоров между представителями Руанды и Уганды был отложен. Однако дипломатам удалось наладить виртуальный формат общения для решения вопросов.