Рим, , 07:56 — REGNUM Запрет на посещение Италии и поездки между её регионами, введённый из-за распространения коронавируса, будет снят с 3 июня. Об этом по итогам прошедшего 15 мая заседания сообщает пресс-служба правительства Италии.

Утверждается, что правительство будет ограничивать поездки между регионами и пересечение границы страны только при возникновении высокого риска заражения коронавирусом. Это может быть или ситуация в конкретном районе страны, или прибытие из стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

С 18 мая также будет снято ограничение на передвижение жителей в пределах одного региона. При этом, власти оставляют за собой право, в случае обострения эпидемиологической ситуации, возобновить действие ограничительных мер.

Напомним, последний самолёт с российскими военнослужащими, оказывавшими помощь Италии в борьбе с пандемией нового коронавируса, вернулся в Россию 15 мая.

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