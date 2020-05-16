Далянь, Китай, , 07:04 — REGNUM В городе Даляне провинции Ляонин на северо-востоке Китая избран новый мэр, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Новым мэром города Далянь стал Чэнь Шаован. Его избрали на третьей сессии муниципального законодательного органа Муниципального собрания народных представителей Даляня 16-го созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Шулань провинции Цзилинь на северо-востоке Китая был назначен новый секретарь муниципального комитета Коммунистической партии Китая по городу Гирин.

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