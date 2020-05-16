Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа готова выделять на деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) такие же средства, что и Китай. Об этом 15 мая сообщает телеканал Fox News.

Источники телеканала утверждают, что в администрации уже подготовлено и, возможно, подписано президентом письмо в ВОЗ, информирующее организацию о готовности США предоставлять ей такую же сумму, какую вносит Китай. Это означает, что финансовый взнос США сократится во много раз.

Отмечается, что при увеличении китайского взноса, США «рассмотрит возможность» увеличения своего до такого же уровня.

Также в послании заявляется, что несмотря на недостатки, у ВОЗ имеется и «огромный потенциал». По мнению Вашингтона, организация нуждается в реформировании и защите от «политического давления». А ситуация с происхождением нового коронавируса — требует «полностью независимых оценок».

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