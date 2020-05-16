Токио, , 06:16 — REGNUM Власти Японии продлили запрет на въезд страну из 13 стран, сообщает агентство Kyodo.

В их число входят Мексика, Багамы, Азербайджан, Кабо-Верде, Колумбия, Габон, Гвиня-Биссау, Казахстан, Гондурас, Мальдивы, Экваториальная Гвинея, Уругвай, а также Сан-Томе и Принсипе.

Отмечается, что запрет продлен еще на две недели. Таким образом, всем, кто приехал из вышеупомянутых стран и не является гражданином Японии, будет отказано во въезде на японскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Японии объявил о намерениях провести масштабное тестирование граждан страны на предмет наличия антител к коронавирусу нового типа. Ведомство намерено выяснить, насколько сильно распространился SARS-CoV-2 среди жителей Японии.