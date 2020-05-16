Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Законопроект, который разрешает проведение в Конгрессе США дистанционного голосования, был одобрен палатой представителей на заседании 15 мая. Трансляция заседания, на котором было принято это беспрецедентное решение, велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Документ, регламентирующий проведение дистанционных заседаний, слушаний и рассмотрений законопроектов, а также голосований, поддержали 217 конгрессменов. Против него выступили 189.

Отмечается, что столь радикальное нововведение было вызвано необходимостью сохранения работоспособности законодательного органа в условиях пандемии нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер для поддержки американской экономики размером в $3 трлн.

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