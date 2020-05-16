Тегеран, , 07:47 — REGNUM 15 мая министерство иностранных дел Ирана в своем твиттере заявило, что Соединенные Штаты привержены режиму апартеида, существование которого зависит от расизма, оккупации, террора, агрессии и т. д. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ответ на серию твитов госсекретаря США Майка Помпео по поводу второй годовщины переезда американского посольства в Иерусалиме иранское министерство иностранных дел написало:

«Грубо говоря, США привержены режиму апартеида, существование которого зависит от расизма, оккупации, террора, агрессии и многих других факторов».

«Партнерство, которым дорожат США, построено на разрушении, кровопролитии в # Палестине и за ее пределами. Альянс действительно делает мир небезопасным», — добавил МИД.

14 мая 2018 года посольство США в Иерусалиме было официально открыто, и госсекретарь США Помпео в своем заявлении, опубликованном по случаю открытия посольства, счел данный шаг соответствующим обещаниям предвыборной кампании 2020 года.