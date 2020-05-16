Тегеран, , 07:50 — REGNUM 15 мая представитель Иранской ассоциации авиакомпаний Магсуд Асади-Самани объявил о возобновлении деятельности авиалиний, а также увеличении регулярных рейсов в три европейские страны после вспышки глобальной пандемии коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Асади-Самани в интервью корреспонденту агентства Mehr заявил: «Исламская Республика Иран начала проводить еженедельные рейсы в Амстердам впервые после вспышки COVID-19. Кроме того, по его словам, были возобновлены регулярные рейсы авиакомпании Iran Air в Лондон и Париж.

«Власти Нидерландов объявили о введении медицинских протоколов для запуска регулярных рейсов в Амстердам», — сказал он, добавив: «Они также заявил, что медицинские протоколы должны строго соблюдаться в отношении пассажиров. Эти протоколы касаются пассажиров, имеющих шенгенскую визу или европейский вид на жительство».

Представитель Иранской ассоциации авиакомпаний указал на полеты Iran Air в Германию, отметив: «Германия еще не дала своё разрешение на осуществление регулярных рейсов, и Иран в настоящий момент ведет переговоры с немецкими официальными лицами о возобновлении полетов Iran Air в эту страну».