Тегеран, , 08:02 — REGNUM 15 мая Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала снять или приостановить санкции против Ирана, чтобы помочь стране в ее продолжающейся борьбе с коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью телеканалу France 24 она призвала США отменить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, подчеркнув, что нынешняя ситуация требует такого шага для спасения человеческих жизней.

Бачелет добавила, что медицинские исключения из этих санкций, продвигаемые администрацией Трампа, были слишком незначительными, и отметила, что только приостановка или отмена санкций окажут реальное воздействие.

Бачелет также предупредила, что если Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан, как это планирует сделать новое правительство, то данный шаг будет рассмотрен как неприемлемое нарушение международного права.

Она также заявила, что глубоко обеспокоена ухудшением ситуации в Ливии, отметив, что воюющие стороны проигнорировали призыв к прекращению огня и признали, что усилия ООН пока безуспешны.