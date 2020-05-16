Тегеран, , 08:08 — REGNUM 15 мая высокопоставленный представитель иранской таможенной службы призвал Афганистан осуществлять более строгий контроль за общими границами, а также активизировать бездействующие контрольно-пропускные пункты для более эффективного поддержания безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе совместной встречи с афганскими пограничниками иранские власти также подчеркнули наличие многочисленных общих культурных, религиозных и национальных ценностей и потребовали от афганских властей усилить контроль за совместной пограничной линией.

По данным иранской полиции, после того как ряд иностранных СМИ распространили ложную информацию о том, что иранские пограничники стали причиной гибели группы граждан Афганистана вдоль общей границы, соответствующие иранские должностные лица начали специальное расследование этого дела.

На место происшествия было направлено несколько групп экспертов для изучения инцидента. В ходе расследования выяснилось, что утверждение оказалось абсолютной ложью.