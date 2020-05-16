Тегеран, , 08:09 — REGNUM Министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Зоран Джорджевич заявил на встрече с новым послом Ирана в этой стране, что Иран и Сербия являются дружественными странами и будут поддерживать друг друга в большинстве международных вопросов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 мая.

Пожелав успехов новому послу Ирана Рашиду Хассанпуру в его дипломатической миссии, Джорджевич заявил, что Сербия благодарна Тегерану за принципиальную политику непризнания одностороннего провозглашения независимости Косово и уважения суверенитета и территориальной целостности его страны.

Он приветствовал взаимное сотрудничество Ирана и Сербии и упомянул меморандум о взаимопонимании по труду, социальным вопросам, страхованию и социальному обеспечению, который находится на завершающей стадии подписания. По его словам, создана благоприятная среда для расширения сотрудничества по многим вопросам, представляющим взаимный интерес двух стран.

Посол Ирана, в свою очередь, приветствовал независимость Сербии в области внешней политики и высоко оценил усилия министра труда и социальных дел Республики Сербия в деле укрепления взаимного сотрудничества.