Москва, 16 мая 2020, 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом 15 мая он написал на своей странице в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Алексей Пушков также раскритиковал Джорджетт Мосбахер за ее плохую компетенцию в области исторических знаний и дипломатии. Тогда посол заявила, что Вторая мировая война якобы началась из-за сговора СССР и нацисткой Германии.
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