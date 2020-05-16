Москва, , 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом 15 мая он написал на своей странице в Twitter.

Алексей Пушков «В ФРГ — бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС — партия Меркель — мечтает сохранить. А посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше — поближе к России. Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Алексей Пушков также раскритиковал Джорджетт Мосбахер за ее плохую компетенцию в области исторических знаний и дипломатии. Тогда посол заявила, что Вторая мировая война якобы началась из-за сговора СССР и нацисткой Германии.

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