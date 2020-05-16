Богота, , 04:32 — REGNUM Колумбия намерена усилить сотрудничество с Бразилией в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил колумбийский президент Иван Дуке, сообщает Reuters.

По его словам, страны договорились о размещении дополнительной группировки войск в Амазонии, а также об обмене информации по пандемии коронавируса.

«Мы уже увеличили военное присутствие на границах провинций в Амазонии, теперь власти Бразилии готовы присоединиться к этому, чтобы лучше контролировать ситуацию и отслеживать все перемещения», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 200 тысяч. Только за одни сутки в стране было выявлено почти 14 тысяч инфицированных.

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