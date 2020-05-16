Красноярск, , 03:22 — REGNUM В красноярских маршрутных автобусах будут напоминать пассажирам о необходимости использования защитных масок, а в случае не соблюдения требования — принимать меры вплоть до отказа в перевозке. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Напомним, с 13 мая в Красноярском крае, указом губернатора Александра Усса введён режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания — масок, респираторов или заменяющих их текстильных изделий — в общественном транспорте, такси, на остановках, при посещении организаций, магазинов и других мест скопления людей.

Проверять соблюдение в красноярском общественном транспорте масочного режима будут не только сотрудники полиции, но и специалисты транспортного ведомства.

По словам руководителя департамента транспорта Игоря Манченко, напоминания о необходимости использования масок начнут звучать в автоинформаторах общественного транспорта со следующей недели. Разъяснительную работу должны будут вести и экипажи.

«К пассажирам, не желающим надевать защитную маску, будут приниматься меры, вплоть до отказа в перевозке», — сказал Манченко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 мая жители Красноярского края будут штрафоваться за нарушение масочного режима на те же суммы, как и при нарушении режима самоизоляции.

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