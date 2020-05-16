Ла-Пас, , 02:43 — REGNUM Причиной того, что жители Боливии покидают свои дома, нарушая карантинные меры, является отсутствие средств и голод, 15 мая заявила спикер боливийского сената Ева Копа, сообщает издание Erbol.

Парламентарий потребовала от временного правительства перестать провоцировать в стране социальные протесты. Копа отметила, что власти Боливии обязаны разработать комплексную программу помощи гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая бывший боливийский президент Эво Моралес обвинил действующее временное правительство Боливии, которым руководит исполняющая обязанности президента страны Жанин Аньес, в использовании тяжелой эпидемиологической ситуации в политических целях для проведения избирательной кампании.

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