Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Сообщения в прессе о том, что США не заинтересованы в участии России в проекте по добыче ресурсов на Луне, были некорректными, сообщил 15 мая журналистам исполняющий обязанности заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд.

Представитель агентства прокомментировал публикации, в которых утверждалось, что первый этап проекта «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords) США попытаются реализовать без России.

«Досадно, что было множество утечек в СМИ, которые не отражали корректно то, чем являются «Соглашения Артемиды», так что я не удивлен некоторым реакциям», — сказал Голд.

Он выразил надежду на то, что после опубликования информации о проекте «Россия сможет пристально изучить» соглашение.

Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов.

Читайте также: СМИ: США решили отсечь Россию от участия в проекте по освоению Луны