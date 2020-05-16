Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Компании Google в США уже летом могут предъявить обвинения в нарушении антимонопольного законодательства за чрезмерный контроль в сфере рекламы в интернете. Об этом 15 мая со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что ещё в марте министр юстиции США Уильям Барр подтвердил факт проведения в отношении Google проверки, которая может завершиться летом предъявлением обвинения. По словам генпрокурора штата Техас Кена Пакстона, возглавляющего подобную инициативу некоторых штатов (по некоторым данным — более 40), у компании запрошены документы, а расследование планируется завершить осенью.

Основные претензии представителей власти к технологическому гиганту связаны с его доминирующем положением на рынке рекламного бизнеса. Минюст США и генпрокуроры ряда штатов считают, что Google получил чрезмерный контроль на рынке рекламы в интернете благодаря доминирующему положению своего поискового сервиса.

По словам представителя Google, упоминаемым изданием, компания в этом вопросе в полной мере сотрудничает с властями США и штатов.

Отмечается, что формат подачи исков к Google — по отдельности или совместно — Минюстом США и штатами ещё не определён.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года стало известно, что надзорные власти Штатов готовятся к антимонопольной проверке ведущих интернет-компаний, в частности Apple, Amazon, Google.

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