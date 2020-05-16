Богота, , 01:57 — REGNUM Заявление венесуэльского президента Николаса Мадуро о причастности Колумбии к подготовке наемников для вторжения Венесуэлу назвал ложью колумбийский министр обороны Карлос Холмс Трухильо 15 мая в интервью радиостанции RCN.

Холмс Трухильо, который до ноября 2019 года возглавлял МИД Колумбии, пояснил, что колумбийские власти используют только «институциональные механизмы» для влияния на политическую систему Венесуэлы, о чем не раз заявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Николас Мадуро обвинил Колумбию и ее президента Ивана Дуке в подготовке новых групп боевиков для нападения на Венесуэлу.

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