Подгорица, , 01:39 — REGNUM В Черногории в ночь на 16 мая после продолжительных массовых манифестаций верующих освободили епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и восемь других священников Сербской православной церкви. Об этом сообщает портал Vijesti.

Напомним, несколько тысяч человек вышли 15 мая на улицы черногорских городов с протестами против задержания священников СПЦ. В наиболее массовом митинге, у здания суда в Никшиче, продолжающемся около 12 часов, участвуют более 5 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. 13 мая в городах страны прошли массовые акции против задержания, которые полиция разгоняла с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Массовые протесты не прекращаются до сих пор.

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