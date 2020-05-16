Киев, , 01:34 — REGNUM Киев внёс в обновлённый список персональных санкций фамилии ещё 377 человек, соответствующий документ 15 мая опубликовала пресс-служба президента Украины.

Санкции ограничивают въезд в страну лиц, владение активами или участие в приватизации сроком на три года. В обновлённый список вошли имена сотрудницы некоммерческой организации «Институт стран СНГ» Валентины Гойденко, исполнительного директора международного исследовательского агентства «Евразийский монитор» Игоря Задорина.

На один год ограничительные меры введены против учредителя компании «Корпорация Парус» Алексея Федоренко и одного из основателей компании «1C» Бориса Нуралиева.

Напомним, санкции на Украине вводятся против лиц, которые якобы проводят антиукраинскую политику, в частности, имеют регистрацию на территории Крыма и одобряют его присоединение к России.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине продлили санкции, направленные против российских телеканалов