Москва, , 00:57 — REGNUM На прошедшей неделе 31 летательный аппарат иностранных государств (25 самолётов-разведчиков и шесть БПЛА) проводил воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождался российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 15 мая опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО дважды вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 63 лётных смены на 44 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 340 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели около 250 практических мероприятий на 34 полигонах. Десантниками было выполнено более 500 прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли около 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были поставлены в войска самолёты Як-130, комплексы воздушной разведки с БПЛА ближнего действия «Элерон-3», автомобили многоцелевого назначения КамАЗ-5350.

По контракту на военную службу приняты около 300 солдат и сержантов. Поступили на военную службу 10 офицеров.