Киев, , 00:04 — REGNUM Действие санкций против российских телеканалов продлил президент Украины Владимир Зеленский. Указ опубликован 15 мая на сайте главы Украины.

Под действие санкций попал ряд российских телеканалов. В частности, ограничения коснулись АО «Первый канал», АО «Первый канал. Всемирная сеть» и общества с ограниченной ответственностью «НТВ-Плюс».

Санкции продлены указом президента Украины на три года дополнительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении президентом Украины санкций в отношении Русского географического общества, Эрмитажа, Пушкинского музея и ещё ряда научных, образовательных, культурных и общественных организаций России, в том числе против Московского государственного университета.

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