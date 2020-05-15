Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Ограничение экспорта американских технологий для Huawei (Китай) будет продолжено, сообщил 15 мая глава Госдепа Майк Помпео в своём заявлении.

По его словам, ограничения экспорта технологий коснутся не только этой китайской корпорации, но и её торговых партнёров, чья деятельность «угрожает американской национальной безопасности» и «международной стабильности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай отреагировал на решение Штатов запретить продажу американских микрочипов китайской компанией Huawei. Власти Китая объявили об ответных санкциях в отношении ряда американских компаний, в том числе Apple.

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