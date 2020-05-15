Москва, , 23:27 — REGNUM Санкции Киева в отношении Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова не повлияют на приём в вуз абитуриентов с Украины и не отразятся на обучении украинских студентов. Об этом заявили 15 мая в пресс-службе МГУ.

«Студентов мы продолжим обучать. На абитуриентах тоже не скажется, если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно правилам приёма в МГУ», — приводит комментарий пресс-службы ТАСС.

В целом, оценивая санкции со стороны Киева, в вузе отметили, что в последнее время «академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины подписал указ о введении новых санкций в отношении России, которые затронули целый ряд российских научных, образовательных, культурных и общественных организаций и учреждений, в том числе Московский государственный университет.

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