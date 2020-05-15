Дамаск, , 23:24 — REGNUM Российская военная полиция осуществила патрулирование на территории сирийской провинции Алеппо, сообщил 15 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике Олег Журавлёв.

В тот же день вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование с аэродрома Камишлия на северо-востоке Сирии.

Кроме того, Олег Журавлёв отметил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной функционирует, а подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки не нарушали режим прекращения огня.

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