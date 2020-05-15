Кишинёв, , 23:02 — REGNUM Молдавский Национальный совет ветеранов войны, объединяющий участников агрессии 1992 года против Приднестровья, объявил о проведении 17 мая в центре Кишинева масштабной акции протеста против правительства и президента Игоря Додона. Как передает ИА REGNUM, людей на акцию планируют свозить на автобусах из разных районов республики.

Комбатанты заявили, что власти не выполнили требования, выдвинутые на предыдущей акции в начале марта. Тогда манифестанты попытались штурмовать здание правительства, разбили стеклянную входную дверь и перекрыли центральный проспект.

Тогда же они пригрозили более радикальными акциями, если власти не выполнят их социальные и политические требования.

О своей поддержке манифестантов заявил лидер Бельц и председатель «Нашей партии» Ренато Усатый.

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