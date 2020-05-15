Москва, 15 мая 2020, 22:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил существенно нарастить объемы тестирования граждан России на коронавирус SARS-СoV-2. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что российский лидер по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, проведенного 11 мая, дал ряд поручений, среди которых и увеличение охвата населения тестами на SARS-CoV-2.
«Обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказано в поручении главы государства.