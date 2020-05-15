Кишинёв, , 22:46 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон отменил поездку в Белоруссию, куда его пригласил белорусский лидер Александр Лукашенко. Как сообщил 15 мая Додон, он отказался от поездки, чтобы после возвращения в Кишинев не попасть в карантин в соответствии с действующими ограничительными мерами, передает ИА REGNUM.

«У меня было приглашение поехать в Минск. Я собирался ехать, но отказался от этого намерения, так как в противном случае после возвращения в Кишинев пришлось бы оставаться в карантине в течение 14 дней», — сообщил Додон.

По словам президента, он обсудил возможность поездки с главой минздрава Молдавии Виорикой Думбрэвяну: «Она однозначно заявила, что пребывание в карантине после возвращения в страну остается обязательным».

В то же время, по его словам, на следующей неделе в Минске состоится заседание Совета глав государств стран Евразийского Экономического Союза, в котором Молдавия имеет статус наблюдателя, и это заседание пройдет в режиме видеоконференции.