Донецк, , 22:36 — REGNUM С начала вооружённого конфликта (между Украиной и республиками Донбасса) в ДНР погибли 4918 человек, в том числе 81 ребёнок, сообщили 15 мая в пресс-службе уполномоченного по правам человека республики Дарьи Морозовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только в этом году в результате агрессии украинских военных в ДНР погибли 23 человека, четверо из которых — гражданские лица. Ранения и травмы получили 59 человек, шестеро из которых — дети.

Читайте подробнее: В ДНР по вине ВСУ погибли с начала года 23 человека, десятки ранены

Сегодня, 15 мая, в на линии соприкосновения жительнице ДНР миной оторвало стопу. В этот же день обстрелами повреждены три жилых дома в Донецке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок