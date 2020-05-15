Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Происходящие в Афганистане теракты не остановят вывод американских войск из страны, сообщил 15 мая журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Вывод будет происходить, отметил американский представитель, в соответствии с меморандумом о мире, подписанным в конце февраля с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение с вышеупомянутыми исламистами американцы подписали 29 февраля. Они обязались постепенно вывести войска из Афганистана.

Между тем в стране продолжаются теракты, часть которых совершается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кабул и Вашингтон по-разному оценивают трагичность складывающейся ситуации.

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