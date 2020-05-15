Скопье, , 22:20 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступает против идеи «коррекции границы» между Белградом и Приштиной. Об этом кабинет президента сообщил 15 мая.

«Президент Пендаровски верит, что решения, которые ведут к изменению границ и обмену территориями и людьми, могут отрицательно повлиять на регион и всеобъемлющие усилия, которые вкладываются в его восстановление после конфликта», — заявила приштинскому изданию «Газета» представитель кабинета президента Северной Македонии Биляна Радева.

Она также подчеркнула, что Пендаровски поддерживает усилия США и ЕС, стремящихся добиться сдвига в диалоге Белграда и Приштины, и выступает за «компромиссное соглашение, за которым стояла бы твердая международная гарантия».

Напомним, что ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что он не был бы против «обмена территориями», если бы об этом договорились Белград и Приштина.