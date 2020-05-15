Донецк, , 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел начался в 18:55 мск со стороны посёлка Пески. Украинская сторона применила миномёты (калибра 82 мм), зенитные установки, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Уточняется, что повреждения получили многоквартирные жилые дома 41, 27 и 25 на проспекте Кремлёвский. Так, в квартире №7 дома 27 боезаряд взорвался внутри кухни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница ДНР подорвалась на мине вблизи позиций ВСУ