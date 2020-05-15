Рига, , 21:55 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, обязывающие все государственные, то есть муниципальные, детские сады вести занятия исключительно на латышском. Об этом пишет 15 мая портал LSM.

Журналисты отмечают, что фактически принятые поправки существенно ограничивают, в условиях обычного недофинансирования, деятельность «русских» садиков. Образовательная программа на русском языке в детских садах «национальных меньшинств» становится факультативной.

Инициатором поправки выступило Национальное объединение.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в Латвии все среднее школы перейдут на латышский язык обучения. Уже действует запрет на получение высшего образования на русском языке. Теперь создана «правовая» база для ликвидации образования на русском в детских садах.