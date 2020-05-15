Киев, , 21:45 — REGNUM Украина вводит санкции против Русского географического общества, Эрмитажа, Пушкинского музея и ещё целого ряда российских научных, образовательных, культурных и общественных организаций.

Об этом сообщается в тексте указа президента Украины, подписанного 14 мая Владимиром Зеленским.

В частности, санкции на трёхлетний срок Украина вводит против следующих организаций и учреждений: Академия наук Республики Татарстан; Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество»; Государственный Эрмитаж; Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; Институт археологии Российской академии наук; МГУ имени М. В. Ломоносова; Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого; Институт истории материальной культуры РАН; Институт востоковедения РАН; Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» (Симферополь»); Черноморский центр подводных исследований (Симферополь); ООО «Крымский региональный центр археологических исследований» (Симферополь); ООО «Научнопроизводственный центр «Крымское археологическое общество» (Симферополь); ООО «Таврическое археологическое общество» (Симферополь); Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь); Институт археологии Крыма РАН; Автономная некоммерческая организация «Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований»; ООО «Архэ» (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург); ООО «Южный региональный центр археологических исследований» (Краснодар); ООО «Терра» (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов); Автономная некоммерческая организация «Подводное культурное наследие» (Севастополь); Благотворительный фонд (БФ) «Деметра» (Целью деятельности Фонда указано «содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма»); БФ «Наследие тысячелетий» (Симферополь);

В их отношении предусмотрено применить следующие меры: блокировать активы и временно ограничить права юрлица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; запрещать вывод капитала за пределы Украины; приостанавливать исполнение экономических и финансовых обязательств перед ними; аннулировать или приостанавливать лицензии и другие разрешения, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности; прекратить культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы; аннулировать официальные визиты, заседания и переговоры.

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