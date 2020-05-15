Рига, , 21:44 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш повторно обвинил министра внутренних дел страны Сандиса Гиргенса в плохой работе ведомства 9 Мая. Об этом пишет 15 мая портал LSM.

«Министру нужно было тщательно разъяснить обществу накануне, что существующие эпидемиологические ограничения запрещают собрания. Нужно было призвать людей соблюдать их в большей степени», — сказал Кариньш.

Глава МВД ответил, что крупных нарушений общественного порядка 9 мая не было, и всё прошло спокойно. Что касается информирования общества, то это общая задача, которую полиция не может решать в одиночку, добавил он.

Напомним, массовое возложение цветов к Памятнику Освободителям Риги 9 мая вызвало истерику у националистически настроенных политиков и властей Латвии.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.