Белград, , 21:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич сильно зависит от своих западных партнеров, хотя в данном случае их правильнее назвать не партнерами, а руководителями, которые отнюдь не желают добра его стране. Об этом ИА REGNUM заявил профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

По мнению политолога, Запад планирует завершить геополитическую повестку дня, над которой работал с 1990-х годов, когда мир стал однополярным.

Часлав Копривица «Запад ощущает, что теряет преимущество, которые он получил в то время. Тогда Россия оставила свои традиционные позиции и даже отказалась от геополитического способа мышления, свойственного ей в период, когда она была великой европейской и мировой державой. Китай тогда еще не являлся глобальным игроком, и в этом вакууме, который существовал более одного десятилетия, Запад привык творить все, что только пожелает. Теперь он должен привыкать к новой реальности, и это обстоятельство его довольно сильно раздражает. Влиятельным западным странам надо смириться с тем, что теперь их действия ограничены присутствием и действиями других игроков, прежде всего Китая и России».

Понимая, что этому временному положению дел пришел конец, западные партнеры Сербии пытаются везде довершить, что могут, считает политолог. Как, например, в Сербии, где есть люди, все еще готовые выполнять их поручения, вместо того чтобы подождать и проанализировать новые обстоятельства, продолжил Копривица.

«Несмотря на отношения Александра Вучича с западными партнерами, он должен думать и о таких понятиях, как национальные интересы, патриотизм, конституция страны и обязанность защищать своих граждан. Человеку, который находится на лидирующей позиции в Сербии, более разумно было бы дождаться лучших времен для решения косовского вопроса в пользу сербского народа и в соответствии с конституцией страны и Резолюцией 1244 СБ ООН. Но Александр Вучич, очевидно, достаточно близко сотрудничает с теми, кого не интересует наша конституция, и кто неоднократно, в том числе в ходе агрессии 1999 года, доказал, что не желает нам ничего хорошего. Это не он спешит решить косовский вопрос как можно скорее в ущерб Сербии — это в интересах тех, кто имеет влияние на Александра Вучича», — подытожил Часлав Копривица.