Луганск, , 21:18 — REGNUM Факты пьянства во время несения службы на боевых позициях выявлены в ВСУ, сообщает 15 мая «ЛуганскИнформЦентр».

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, случаи злоупотребления алкоголем в рядах ВСУ обнаружены в ходе внезапной проверки, проведённой командованием «операции объединённых сил» (ООС).

В одой из бригад ВСУ выявлены шесть случаев провоза наркотических средств в зону «ООС» военнослужащими соединения.

Осадчий «Внезапной проверкой в ночное время также установлены 15 фактов употребления спиртных напитков как при несении службы на боевых позициях в районах населённых пунктов Мироновский, Луганское, Троицкое, Вознесеновка, так и при нахождении в расположении подразделений в населённых пунктах Светлодарск и Артёмовск».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия выявила в рядах ВСУ факты хищения стрелкового оружия с целью продажи его радикальной украинской группировке.

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