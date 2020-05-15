Луганск, 15 мая 2020, 21:18 — REGNUM Факты пьянства во время несения службы на боевых позициях выявлены в ВСУ, сообщает 15 мая «ЛуганскИнформЦентр».
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, случаи злоупотребления алкоголем в рядах ВСУ обнаружены в ходе внезапной проверки, проведённой командованием «операции объединённых сил» (ООС).
В одой из бригад ВСУ выявлены шесть случаев провоза наркотических средств в зону «ООС» военнослужащими соединения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия выявила в рядах ВСУ факты хищения стрелкового оружия с целью продажи его радикальной украинской группировке.
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