Донецк, , 21:04 — REGNUM Мирная жительница ДНР подорвалась на мине в «серой зоне» вблизи позиций ВСУ, сообщает 15 мая «Донецкое агентство новостей».

Женщина получила тяжёлое ранение ноги, пытаясь пересечь линию соприкосновения в обход установленных пунктов перехода. Взрывом мины ей оторвало ступню.

Пострадавшая госпитализирована на подконтрольной Украине территории в городе Волновахе. Эти события произошли накануне, 14 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 жителя ДНР погибли и 59 получили ранения и травмы с начала года из-за военной агрессии Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР по вине ВСУ погибли с начала года 23 человека, десятки ранены